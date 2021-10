Advance Wars 1+2: Re-Boot, data di uscita rivelata dall'eShop?

Advance Wars 1+2: Re-Boot potrebbe arrivare su Nintendo Switch l'8aprile, stando alla data di uscita riportata sull'eShop americano. Un'attesa meno lunga di quanto temessimo, insomma.

Rinviato ufficialmente alla primavera 2022, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ha richiesto più lavoro del previsto da parte degli sviluppatori, che dunque si sono presi un po' di tempo in più per rifinire l'esperienza in vista del lancio.

La data dell'8 aprile non compare tuttavia ancora sull'eShop nostrano né è stata confermata ufficialmente da Nintendo: la speranza è che la casa giapponese pubblichi a breve un trailer per riportare appunto queste informazioni.

Prendi il comando dell'esercito di Orange Star e guidalo in battaglie strategiche a turni da combattere a terra, in mare e in aria. Sconfiggi le formazioni nemiche e cattura basi e città per assicurarti la vittoria e mantenere la pace.

Ricorda di tenere sempre d'occhio le condizioni atmosferiche e il terreno mentre conduci unità di vario tipo attraverso un'ampia gamma di mappe. Questo remake include due campagne che coprono gli eventi di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising!