PlayStation Now, ottobre 2021

PlayStation Now si aggiorna a ottobre 2021 con l'arrivo di tanti nuovi giochi per PS4, a cominciare dal capolavoro sviluppato da Naughty Dog: The Last of Us 2.

L'aggiornamento di ottobre 2021 porta nel catalogo di PlayStation Now diversi nuovi giochi da utilizzare in streaming sulle console Sony o su PC, oppure da scaricare e installare in locale su PS5 e PS4. Il piatto forte del mese è rappresentato naturalmente da The Last of Us 2, il gioiello firmato Naughty Dog, che sarà disponibile sulla piattaforma in abbonamento fino al 3 gennaio 2022. Fallout 76 ci proietterà nell'inquietante scenario post-apocalittico della serie Bethesda, mentre in Amnesia: Collection potremo cimentarci con tutti gli episodi della celebre saga horror. A proposito di orrore, nella Overkill Edition di Victor Vran dovremo combattere mostri e non-morti all'interno di un'epoca vittoriana alternativa. Desperados 3 ci vedrà affrontare complesse missioni strategiche sullo sfondo del selvaggio west, laddove nel tower defense Yet Another Zombie Defense HD dovremo difenderci dall'assalto di orde virtualmente infinite di zombie. Debutta infine su PlayStation Now anche Final Fantasy VIII Remastered.

The Last of Us 2 The Last of Us 2, Ellie in una scena iconica A cinque anni di distanza dai traumatici eventi del primo capitolo, in The Last of Us Parte II Joel ed Ellie hanno trovato finalmente un po' di pace a Jackson. Purtroppo però la cosa non dura: un episodio violento e drammatico costringe la ragazza a partire per Seattle in cerca di una feroce vendetta. Il suo obiettivo? Alcuni membri del fronte di liberazione del Wyoming. Caratterizzato da una trama spietata e coraggiosa, da una grafica assolutamente straordinaria e da un gameplay che prende le meccaniche del gioco originale e le migliora sotto ogni aspetto, The Last of Us 2 (qui la nostra recensione) si è imposto come uno dei migliori titoli mai pubblicati su PS4, nonché una produzione di grandissima rilevanza per il futuro.

Fallout 76 Fallout 76, il nostro personaggio alle prese con l'esplorazione dello scenario Nonostante un esordio tutt'altro che entusiasmante, minato da tantissimi problemi e incertezze più o meno rilevanti, Fallout 76 ha saputo ritrovare la strada giusta grazie al convinto supporto di Bethesda, guadagnando con ogni update un pizzico di personalità in più e ponendo rimedio agli aspetti meno brillanti di questo insolito action RPG online. Il gioco vanta un'ambientazione affascinante, l'Appalachia, e ci mette nei panni di uno dei sopravvissuti al disastro nucleare di venticinque anni prima, rifugiatosi all'interno del Vault 76. Ci troveremo a esplorare le lande desolate e le città abbandonate alla ricerca di ciò che è rimasto, imbattendoci però in tantissime insidie lungo il cammino fra mutanti, animali radioattivi, ghoul e quant'altro. La recensione di Fallout 76.

Amnesia: Collection Amnesia: Collection, uno degli inquietanti scenari della raccolta La terrificante serie horror creata da Frictional Games approda su PlayStation Now con Amnesia: Collection, una raccolta che include l'eccellente Amnesia: The Dark Descent, il suo ottimo DLC Justine e il sequel sviluppato da The Chinese Room, ovverosia Amnesia: A Machine for Pigs. Giochi caratterizzati da un'atmosfera inquietante e da un tema di fondo, quello appunto dell'amnesia del protagonista di turno, impegnato innanzitutto a capire perché si ritrova in determinate situazioni. Dall'oscuro castello di Brennenburg di The Dark Descent al misterioso maniero francese di Justine, passando per la Londra vittoriana di A Machine for Pigs, le meccaniche messe in campo non sono sempre le stesse e il sequel perde di complessità, ma l'impianto narrativo rimane molto solido e l'esperienza in generale si conferma davvero affascinante. La recensione di Amnesia: Collection.

Desperados 3 Desperados 3, l'artwork ufficiale Desperados 3 segna il ritorno della serie strategica ambientata nel selvaggio west con un prequel in cui avremo la possibilità di controllare cinque carismatici personaggi, che decidono di collaborare e formare una squadra per riuscire a eliminare il bandito che ha ucciso il padre del protagonista, John Cooper, e la potente azienda da cui è stato assoldato. All'interno delle varie missioni che compongono la campagna dovremo confrontarci con un interessante impianto RTS che fa leva in particolare sulle abilità peculiari di ogni membro del gruppo, adottando un approccio stealth rispetto alle uccisioni dei nemici oppure attaccandoli a viso aperto, mettendo in campo tattiche dirompenti. La recensione di Desperados 3.

Final Fantasy VIII Remastered Final Fantasy VIII Remastered, Squall Edizione rimasterizzata dell'episodio della serie Square Enix pubblicato nel 1999, Final Fantasy VIII Remastered ci catapulta nuovamente nell'emozionante avventura di Squall Leonhart e dei suoi amici, che subito dopo aver conseguito il diploma da cadetto SeeD si ritrovano alle prese con una missione molto più grande di loro, da cui potrebbe dipendere il destino del mondo intero. Il rinnovamento grafico del gioco si muove fra alti e bassi, con in particolare molti scenari in bassa definizione, mentre sul fronte del gameplay le lentezze dell'originale sono state in parte mitigate dall'introduzione di nuove meccaniche che possono sveltire l'inevitabile grinding necessario per le fasi più impegnative della campagna. Ne abbiamo parlato nella recensione di Final Fantasy VIII Remastered.