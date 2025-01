Ecco un prototipo di NVIDIA GeForce RTX 5090 con GPU GB202 completa: potrebbe essere una RTX 5090 Ti o Titan

La GPU GB202-200-A1 ha 24.576 core CUDA, un aumento del 13% rispetto ai 21.760 core della NVIDIA GeForce RTX 5090 standard. La scheda dispone inoltre di 32 GB di memoria GDDR7 con una velocità di clock di 32 Gbps, superiore ai 24 Gbps della versione ufficiale.

La GPU GB202-200-A1 apparsa sul forum Chiphell

Le velocità di clock della GPU sono anch'esse superiori, con una frequenza base di 2100 MHz e una frequenza boost di 2514 MHz, rispetto ai 2017 MHz e 2407 MHz della RTX 5090 standard. Questo aumento delle specifiche si traduce in un consumo energetico significativamente maggiore, con la scheda che richiede due connettori di alimentazione a 16 pin e un TBP di 800 W, un aumento del 39% rispetto ai 575 W della RTX 5090.

Al momento, non è chiaro se e quando NVIDIA vorrà pubblicare una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti o Titan con queste specifiche. Le elevate richieste di alimentazione e il conseguente costo potrebbero rappresentare un ostacolo significativo.

Lo stesso membro del forum non è stato in grado di testare la scheda poiché non ha accesso ai driver più recenti; ha chiesto supporto al riguardo, ma è difficile che otterrà un driver per questa variante specifica o che la scheda funzioni anche con i driver RTX 5090 quando saranno disponibili alla fine di questa settimana.

Voi che cosa ne pensate? Vorreste una GPU con queste caratteristiche? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto AMD Radeon RX 9070 ha un periodo di uscita, ma ci sono brutte notizie per chi attendeva le nuove GPU a breve.