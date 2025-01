NVIDIA GeForce RTX 5090 appare nei primi benchmark e si prende facilmente la prima posizione su Geekbench

I benchmark trapelati, seppur non ufficiali, dipingono un quadro in linea con le aspettative: la RTX 5090 si posiziona come la GPU più potente mai realizzata anche senza DLSS, superando la precedente RTX 4090 e la rivale AMD Radeon RX 7900 XTX.

L'attesa per la nuova generazione di schede grafiche NVIDIA è quasi finita e, come prevedibile, le prime indiscrezioni sulle prestazioni della NVIDIA GeForce RTX 5090 , nuova top di gamma basata sull'architettura Blackwell, sono emerse online, alimentando l'entusiasmo degli appassionati.

I test della NVIDIA GeForce RTX 5090 emersi su Geekbench

I test sono stati condotti con le API OpenCL e Vulkan su un sistema equipaggiato con un processore Intel Core i9-12900K, scheda madre ASUS ROG STRIX Z690 e memoria DDR4-3600 ed evidenziano un netto vantaggio prestazionale della RTX 5090. In Vulkan, la scheda ha ottenuto punteggi compresi tra 331.525 e 359.742 punti, registrando un incremento di prestazioni che va dal 26% al 37% rispetto alla RTX 4090. Nel test OpenCL, il divario si riduce, ma rimane comunque significativo, con un miglioramento dal 6,7% al 15%.

Due dei test della GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 condotti con le API OpenCL e Vulkan

È importante sottolineare che questi risultati preliminari non includono l'impatto della tecnologia DLSS, che potrebbe amplificare ulteriormente il vantaggio prestazionale della RTX 5090. Inoltre, si tratta di benchmark sintetici che non riflettono necessariamente le performance reali nei giochi. Saranno necessari ulteriori test, con benchmark come 3DMark e prove su titoli videoludici specifici, per avere un quadro completo delle capacità della nuova scheda.

Le recensioni complete della RTX 5090, inclusi i test in-game, sono attese in tempo per il lancio dei modelli Founders Edition, il 23 gennaio 2025. NVIDIA dice che GeForce RTX 5090 supera la RTX 4090 in RT anche senza DLSS e che anche 5080, 5070 Ti e 5070 non sono da meno: sarà effettivamente così? Diteci le vostre aspettative nei commenti qua sotto.