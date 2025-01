Nella classifica dei giochi fisici più venduti in Giappone nel 2024 solo uno ha superato il milione di copie

Famitsu ha pubblicato la classifica dei dieci giochi più venduti in Giappone in formato fisico durante il corso del 2024 suddivisi per piattaforma. Non sorprende il fatto che quasi tutte le posizioni siano occupate da titoli per Nintendo Switch, considerando gli elevatissimi numeri di vendita della console anche ora che è vicina a spegnere la sua ottava candelina e cedere il testimone a Switch 2. Tra l'altro questo segna il ventesimo anno di fila dove la grande N domina nelle classifiche del Sol Levante.

Al primo posto troviamo Super Mario Party Jamboree con circa 950.000 copie vendute. A poco più di ventimila unità di distanza troviamo la versione Nintendo Switch di Dragon Quest 3 HD-2D con 930.505. Tuttavia, combinando anche la versione PS5 (quindicesima) il totale sarebbe di circa 1,16 milioni di copie. Di fatto il rifacimento del terzo capitolo della serie di Square Enix è stato il gioco più venduto in Giappone dello scorso anno e anche l'unico ad aver sfondato il tetto del milione di copie vendute, a dimostrazione del cospicuo calo delle vendite software registrato nel paese, perlomeno sul fronte del mercato retail.