PS Plus continua a non essere un servizio premium: il problema degli upgrade bloccati

È notizia odierna che Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri arriverà su PS5 il prossimo 28 gennaio, con una carico di novità dal punto di vista grafico. Ciò che però i giocatori vogliono capire è quanto costa ritornare nel mondo di Nathan Drake e di Chloe Frazer, soprattutto nel caso nel quale si disponga già dei videogame in versione PS4.

La risposta è semplice: pagando il solito obolo (10€), si può ottenere le nuove versioni PS5 tramite un upgrade, invece di pagare l'intero gioco. Un investimento tutt'altro che massiccio a cui ormai siamo abituati sia con Sony PlayStation che con le terze parti. Lasciamo per ora perdere che Microsoft, con i propri titoli first-party, ha deciso di non dividere le versioni "old-gen" da quelle "next-gen" e permette di accedere a tutto con un singolo pagamento. Si tratta di un discorso oramai trattato fin troppe volte.

Quello che interessa di più, in questo caso, è che chiunque possieda una versione PS Plus di Uncharted 4: Fine di un ladro non potrà sfruttare l'upgrade alla versione PS5. Non si tratta di una novità, anche in questo caso. L'abbia visto ad esempio capitare con Final Fantasy 7 Remake di Square Enix, con in tal caso anche il "problema" del DLC, che in qualità di esclusiva PS5 diventava poco accessibile.

PS Plus

Lo vediamo sempre oggi con la versione PS Plus di Mortal Shell. Il gioco d'azione indie in stile souls-like è parte della selezione PS4 dei giochi "gratis" di dicembre 2021 e, quindi, non dispone di upgrade alla versione PS5 (nota come "Enhanced Edition"). Nel caso nel quale non lo sappiate, precisiamo che chiunque abbia acquistato la versione PS4 di Mortal Shell in passato, ha diritto all'upgrade gratuito del gioco. La Enhanced Edition non è una versione nuova e indipendente, ma un semplice upgrade come tanti altri. Solo la versione PS Plus è bloccata. Esattamente come successo con FF 7 Remake.

Perché queste scelte? Probabilmente perché tutte le parti coinvolte sanno che qualche giocatore vorrà a tutti i costi la nuova versione e, anche solo aspettando uno sconto, acquisterà il gioco completo, pur possedendolo in versione PS Plus. O forse il motivo è completamente diverso, ma una cosa è certa: la sensazione finale è che PS Plus non sia un vero servizio premium.

Essere abbonato al servizio di punta di PlayStation dovrebbe dare l'impressione di avere accesso a dei privilegi. Qualche privilegio c'è, sia chiaro, ma oramai un accesso al cloud per i backup dei dati di salvataggio non fa poi così impressione e una manciata di sconti extra all'anno non basta. Con PS5 si sta tentando di offrire alcune feature, come le guide interne create dagli sviluppatori, ma per ora non si tratta di una funzione poi così centrale nella nostra quotidianità ludica.

A conti fatti, sono i giochi "gratis" il vero fulcro del PS Plus e quelli vanno a determinare l'effettivo valore finale dell'intero servizio. Per questo motivo, vedere che i sistemi di upgrade bloccano le versioni PS Plus non fa altro se non dare la sensazione che a conti fatti il PS Plus non sia poi così conveniente, soprattutto quando dall'altra parte troviamo un Xbox Game Pass che continua a essere ben più premium (Mortal Shell è disponibile in versione Enhanced Edition, ad esempio).

Sì, Xbox Game Pass costa di più e anche in tal caso non mancano situazioni dove la versione upgrade non è inclusa (Skyrim Anniversary Edition è il caso più emblematico), ma parliamo di poche situazioni, eccezioni. Con PS Plus, è chiaro che si tratti della norma.

Jason Schreier ha da poco rivelato che un nuovo abbonamento per PS5 e PS4 in stile Xbox Game Pass è in arrivo: al di là della formula d'accesso ai giochi, però, riteniamo che questo servizio debba dare veramente l'impressione di avere accesso al meglio del meglio, non a una versione castrata dei giochi, anche a costo di alzare il prezzo.

Voi cosa ne pensate?

