PS2: designer condivide prototipo di una stramba confezione per i giochi rifiutata da Sony

PS2: un design bocciato per le confezioni dei giochi

Il designer Hock Wah Yeo ha condiviso con il sito Obscuritory una fotografia di un prototipo di confezioni per giochi PS2. Come potete vedere qui sopra, il design proposto da Yeo è alquanto particolare. Si tratta di una versione creata solo come esempio dell'idea finale: potete infatti vedere che utilizza la cover di Final Fantasy Anthology per la prima PlayStation, con un "2" appiccicato sopra.

Questo design, ovviamente, è stato rifiutato da Sony PlayStation. Come sapete, la scelta finale è stata una confezione classica in stile confezione DVD. Questo modello sarebbe per certo stato molto più originale, ma crediamo che gli editori di giochi avrebbero faticato a creare delle cover art adatte a una forma così irregolare. Inoltre, sarebbe molto scomodo posizionare verticalmente la confezione, visto che il peso è in alto.

Sony PlayStation ha bocciato l'idea anche perché sarebbe stata più costosa da produrre. Chiaramente una proposta di questo tipo non avrebbe mai potuto avere successo, ma è interessante scoprire qualcosa di così particolare dopo molti anni. Secondo Obscuritory, questo design è stato ideato tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000.

Parlando sempre di PS2, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa PlayStation 2 ricreata in versione portatile da un modder: si chiama PS2 Eclipse.