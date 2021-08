Idol Manager, la recensione del gestionale che non ti aspetti

Può essere stata l'idea alla base a trarci in inganno, dover gestire un gruppo di idol nella loro scalata al successo, fatto sta che nel giro di poche ore abbiamo dovuto ricominciare da capo e mettere la testa in un gioco tanto impegnativo quanto assuefacente. Questo, ovviamente, se siete appassionati di gestionali e avete parecchie ore da spenderci sopra. In caso contrario, non è proprio il punto di partenza migliore per tuffarvi nel genere.

Quando abbiamo avviato Idol Manager , ci immaginavamo un'avventura leggera nell'industria dell'intrattenimento: una simulazione di business , certo, ma semplificata per lasciar spazio a quello che sembrava l'aspetto principale - le giovani idol e il nostro rapporto con loro. Forse è per questo che la prima partita è finita in bancarotta, perché abbiamo sottovalutato un gioco tutt'altro che semplice, in cui la componente "dating sim" è una piccola parte di un sistema molto più complesso e stratificato, dove anche il più piccolo errore può avere ripercussioni enormi.

Il vortice dello star system

Idol Manager: mantenere i giusti rapporti con le idol è importante

Come suggerisce il nome, Idol Manager simula la gestione di un'agenzia focalizzata sulla ricerca di talenti, con l'obiettivo di trasformare le giovanissime ragazze in idol. Dopo aver scelto il sesso del nostro avatar, così come quello dell'antagonista che ci metterà i bastoni tra le ruote nella nostra lunga scalata al successo, riceveremo un piccolo investimento di capitale da parte di uno strano e non esattamente rassicurante benefattore. Da questo momento, ogni giorno, dovremo lavorare per trovare le idol più promettenti, allenarle affinché migliorino i loro punti di forza, creare una squadra che vada a coprire le rispettive debolezze, modellare l'immagine pubblica di queste ragazze, creare un bacino di fan fedelissimi distribuiti secondo una precisa demografia, fino ad arrivare al punto più alto: la possibilità di rappresentare l'intero Giappone sulla scena mondiale dell'industria dell'intrattenimento.

Se vi sembrano tante cose da tenere a mente, sappiate che non sono nemmeno tutte. Vi abbiamo avvisato, Idol Manager inganna con la sua aria da gestionale semplificato in favore di una meccanica dating sim (presente soprattutto a fini di business), salvo poi presentarsi come un gioco sorprendentemente complesso dal quale poi risulta difficile staccarsi. Avete presente la classica promessa "ancora cinque minuti e poi stacco", salvo poi trovarvi ancora lì ore dopo? Perfetto, volendo potremmo riassumere Idol Manager in questo concetto. Difficile, sì, eppure così coinvolgente non solo perché si vuole evitare la bancarotta ma anche per vedere il gruppo di idol crescere e incontrare il meritato successo.

Come riuscire in una simile impresa? Idol Manager non vi suggerisce la via migliore, nel senso che possiamo prendere a cuore il nostro lavoro e le ragazze che faranno parte dell'agenzia, oppure pensare solo al profitto: tradotto, significa che siamo liberi di farle lavorare fino allo sfinimento, addirittura al punto di infortunarsi, sovraccaricandole fisicamente ed emotivamente per il solo profitto. Una persona schifosa, insomma, che tuttavia dipinge in modo potenzialmente realistico il difficile mondo delle (e degli) idol.

C'è anche la possibilità di optare per una crescita più calcolata, con un'equa distribuzione del lavoro a patto di accettare la lenta progressione della nostra azienda e delle ragazze. O ancora, bilanciare nel modo migliore possibile i due estremi, chiedendo sacrifici laddove si dimostrino davvero necessari ed evitando di eccedere quando invece c'è modo di prendere le cose più alla leggera.

Ogni scelta avrà le sue conseguenze e abbiamo molto apprezzato le sfaccettature di Idol Manager in questo senso: dopo il fallimento iniziale, ci siamo concentrati sul provare questi tre approcci - ragionato, bilanciato, aggressivo - per scoprire, com'è ovvio, che il ruolo di manager spietato lascia molto a disagio nella sua accuratezza.

Idol Manager, scegliere la posizione delle singole idol nella formazione è molto importante per la performance

Con questo non vogliamo dire che l'industria dell'intrattenimento orientale, nel caso specifico, sia tutta così: non abbiamo la presunzione di conoscere come funzioni dietro le quinte ma c'è stato un momento particolare che ci ha fatto tornare in mente il caso del gruppo kpop Momoland. In breve, il gioco ci ha chiesto a un certo punto se far indossare o meno alle nostre idol i cosiddetti "safety shorts" - con relativi vantaggi e svantaggi. Scegliere di non farlo ci ha ricordato quando, nel 2018, le Momoland si sono esibite diverse volte proprio nelle stesse condizioni, suscitando la rabbia dei fan e non.

Per chi non lo sapesse, la mancanza di safety shorts viene vista come una sorta di sfruttamento, poiché rende l'esibizione molto spiacevole per le idol, costrette ad assicurarsi di continuo che non si veda loro l'intimo. Trovarsi di fronte alla stessa situazione, con il proverbiale coltello dalla parte del manico, ci ha fatto rendere conto di quanto Idol Manager possa rivelarsi fin troppo accurato nella sua riproposizione di questo genere d'industria. Non cerca di addolcire la pillola, non rende tutto "kawaii", preferendo presentare le cose per come potenzialmente possono essere - o sono state, ripensando al caso delle Momoland. Da un gioco all'apparenza banale possono nascere riflessioni importanti e questo è chiaramente un punto a favore.