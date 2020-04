PS3 si aggiorna alla versione 4.86 dopo 13 anni di onorato servizio

Nelle ultime ore Sony ha pubblicato un nuovo update per PS3. La storica console si aggiorna alla versione 4.86 dopo 13 anni di onorato servizio.

Dopo diversi mesi di torpore, ecco che Sony torna a dare un po' di attenzione alla gloriosa PlayStation 3. Sfortunatamente le notizie per i possessori della console non sono tra le migliori: da una parte il colosso giapponese ha tagliato il supporto ai messaggi tra la sua console di terza generazione e gli altri membri della famiglia PlayStation (Vita e PS4), dall'altra l'ultimo update migliora semplicemente la stabilità della console, probabilmente chiudendo qualche buco scovato tra le maglie del suo sistema operativo.

L'unico cambiamento annunciato da Sony, infatti, è una "migliore qualità delle prestazioni del sistema." Sony avvisa, anche, che molto probabilmente sarà necessario effettuare questo aggiornamento prima di poter avviare un nuovo gioco, se la console è collegata alla rete.

Nel caso in cui non lo fosse, è possibile utilizzare una normale chiavetta USB per installare questo file sulla console e ottenere il firmware più recente.