PS5: aggiornamento 21.01-03.21.00 disponibile, migliora le performance

PS5 ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema, che porta il firmware della console alla versione 21.01-03.21.00 e che migliora le performance, stando alle note ufficiali.

A poche ore dallo State of Play dedicato a PS5 e PS4 con focus su Deathloop, la piattaforma di nuova generazione si aggiorna, sebbene senza specificare la natura degli interventi effettuati.

Come accennato in apertura, infatti, il changelog ufficiale di Sony parla di un non meglio specificato "miglioramento delle prestazioni del sistema", senza fornire dettagli precisi sugli eventuali fix o le feature introdotte dall'update.

Pur risultando la console più venduta in UK nel 2021, PS5 continua a essere più o meno introvabile: una situazione che pare si protrarrà ancora per diversi mesi.