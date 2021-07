EA Play Live Sotto i riflettori: Battlefield 2042, Apex Legends e il futuro degli FPS live su Twitch

Stasera verrà trasmesso il primo EA Play Live Sotto i riflettori su Twitch e noi lo seguiremo live e commenteremo live con voi. Si tratta del primo di cinque appuntamenti che progressivamente ci introdurranno allo show vero e proprio del 22 luglio 2021. I "Sotto i riflettori" sono approfondimenti tematici, incentrati, ovviamente, sui principali giochi del colosso americano. Stasera seguiremo in diretta su Twitch una tavola rotonda su Battlefield 2042, Apex Legends e il futuro degli FPS.

Ci saranno altri protagonisti oltre ai giochi: Vince Zampella, Founder di Respawn Entertainment, e Oskar Gabrielson, General Manager di DICE, per esempio, saranno presenti per condividere la loro visione del genere. Questo sarà il primo della nuova serie di Spotlight che offriranno ai fan l'opportunità di acquisire approfondimenti da parte degli stessi sviluppatori, oltre che alcune notizie a sorpresa.

Zampella e Gabrielson saranno affiancati dal General Manager di Ripple Effect Studios, Christian Grass, e dal Game Director di Apex Legends Chad Grenier in una chiacchierata con Stella Chung di IGN per discutere delle ultime novità che arriveranno in Battlefield 2042 e in Apex Legends; si parlerà anche di ciò che i fan possono aspettarsi di vedere in entrambi i titoli durante l'EA Play Live del 22 luglio.

Ora, in occasione dell''EA Play Live del 22 luglio, Ripple Effect svelerà la prossima esperienza, che farà sentire a casa i vecchi fan di Battlefield. Apex Legends ha recentemente celebrato il suo secondo anniversario, raggiungendo oltre 100 milioni di giocatori totali in tutto il mondo. Coloro stasera si sintonizzeranno possono aspettarsi di scoprire di più riguardo a ciò che Respawn ha imparato dai primi successi del videogioco, su come la modalità Arene espanderà Apex Legends oltre al genere del Battle Royale e su ciò che accadrà nel prossimo importante aggiornamento.