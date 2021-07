The Legend of Zelda: Nintendo ripercorre l'evoluzione della principessa in vista di Skyward Sword HD

Attraverso un comunicato stampa, Nintendo ha deciso di ripercorre l'evoluzione della principessa Zelda in questi suoi primi 35 anni di vita. Un personaggio che non è una semplice damigella da salvare, ma che è dotato di una forza e soprattutto una saggezza sorprendenti. Sfaccettature che andremo a scoprire The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Quando si parla di principesse e videogiochi, si pensa istintivamente al classico stereotipo della damigella in pericolo che attende impotente l'eroe di turno che venga a salvarla dalle grinfie del malvagio antagonista. Nel corso del tempo e dell'evoluzione di questo versatile medium, sono nati però diversi personaggi femminili complessi, sfaccettati, forti e indipendenti, in grado di superare l'ormai datato cliché della damsel in distress.

Tra queste c'è indubbiamente anche Zelda, la principessa che dà il nome a una delle più iconiche saghe Nintendo e che, nei 35 anni passati dal suo debutto, ha avuto modo di crescere, cambiare e dare prova del suo valore come eroina, nonché di essere un personaggio chiave tanto quanto l'eroe dalla tunica verde di cui veste i panni il giocatore.

Di seguito vi presentiamo alcune della zioni più rilevanti e gloriose della principessa Zelda: occhio agli spoiler!

Zelda è l'incarnazione di una dea che si manifesta in diverse ere temporali nell'immaginaria terra di Hyrule, in cui la saga è ambientata: per questo, ogni Zelda è diversa da quella precedente e può variare nell'aspetto e nel carattere da capitolo a capitolo. La principessa è inoltre la detentrice di una delle tre parti della Triforza, un leggendario artefatto che contiene un'essenza divina, e nello specifico la Triforza della Saggezza, che le dona un giudizio e una sapienza al di fuori del comune.

Zelda ha anche combattuto al fianco di Link

Le altre due parti, la Triforza del Potere e quella del Coraggio, sono associate a due figure maschili, rispettivamente Ganondorf, antagonista principale della serie, e Link, l'eroe protagonista. Il bilanciamento perfetto tra questi tre elementi è ciò che dona potenza a questa iconica reliquia, un dettaglio che spiega bene l'importanza di questo personaggio e il perché la leggenda a cui si fa riferimento nel titolo è proprio quella di Zelda e di nessun'altro.

Zelda, con il suo potere unico, aiuta in diverse occasioni l'eroe Link e lo guida nelle sue avventure giocando un ruolo fondamentale. Tra i suoi momenti più iconici ci sono i duelli finali con Ganondorf nei videogiochi The Legend of Zelda: The Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess, in cui la principessa partecipa attivamente allo scontro al fianco di Link scagliando frecce di luce in un perfetto lavoro di squadra.

Sempre in The Wind Waker, Zelda è inoltre una scaltra e coraggiosa piratessa alla guida di una ciurma, nata e cresciuta solcando il mare. Indimenticabile il suo ruolo anche in The Legend of Zelda: Ocarina of Time, in cui, per sfuggire alle grinfie del malvagio Ganondorf, assume l'identità del giovane guerriero Sheik, comparendo in aiuto di Link in situazioni cruciali e insegnandogli tutte le melodie necessarie a progredire nell'avventura.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quella che sembra inizialmente una Zelda fragile ed emotiva riesce a salvare in extremis il mondo dalla tragedia, mettendo al sicuro Link e la sua Spada Suprema e confinando la malvagia calamità Ganon all'interno del suo castello. Nell'ultimo, emozionante scontro del gioco, la principessa mostrerà poi il suo enorme potere sigillando per sempre la malvagia entità e salvando, di fatto, il Regno di Hyrule.

La Zelda di Breath of the Wild

In The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, gli appassionati potranno vivere le origini di questa memorabile saga e della sua principessa protagonista con un'avventura che si colloca all'inizio della cronologia storica dei vari episodi. Si tratta della versione HD di un grande classico uscito originariamente su Wii che offre prestazioni migliorate, controlli di movimento più fluidi e controlli dei pulsanti aggiunti di recente. Un'indimenticabile storia tra terra e cielo che farà innamorare videogiocatori e videogiocatrici di uno dei personaggi femminili più leggendari, nel vero senso della parola, della storia del videogioco.