PS5 su Amazon Italia con e senza bundle: vediamo la disponibilità nel weekend del 5 marzo 2023

PS5 è sempre più disponibile, ma ancora non è scontato trovarla, soprattutto se si cerca un bundle specifico. In queste notizia vogliamo quindi raccogliere i bundle disponibili in questo momento, 5 marzo 2023, e che è possibile acquistare tramite Amazon Italia: vediamo i dettagli:

Come potete vedere, ci sono tre pacchetti a disposizione, tutti al proprio prezzo standard, senza sovrapprezzi. Va però notato che PS5 Standard senza bundle e PS5 Digital con God of War Ragnarok necessitano di essere iscritti ad Amazon Prime per l'acquisto.

Per quanto riguarda le differenze tra il modello Standard e il modello Digital di PS5, vi ricordiamo che il modello Digital non dispone di lettore ottico, ovvero non permette di giocare usando i dischi PS4 e PS5: in altre parole si possono usare solamente i giochi in formato digitale acquistati tramite PS Store. Il modello Standard invece ha il lettore. Non vi sono differenze di prestazioni. Entrambe le console includono ovviamente il controller DualSense e i cavi necessari per l'alimentazione e la connessione con il televisore.

Il bundle di PS5 con God of War Ragnarok

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.