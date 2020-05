PS5 cento volte più veloce di PS4 nel processare i dati grazie all'SSD, secondo Sony

PS5 è cento volte più veloce di PS4 nel processare i dati, grazie al suo performantissimo SSD, che sta facendo molto parlare di sé. Il dato è emerso da un documento relativo alle strategie della compagnia per il futuro, di cui un'intera pagina è dedicata alle console di nuova generazione.

Il testo è abbastanza esplicito (anche perché è rivolto principalmente ad addetti ai lavori) e, senza perdersi in salamelecchi, dice: "Per aumentare il senso di immersione nei giochi, abbiamo migliorato non solo la risoluzione, ma anche la velocità dei giochi. Ad esempio, grazie a un SSD custom, abbiamo progettato di avere una velocità nel processare i dati che è cento volte più veloce di quella di PS4."

A questo punto il documento passa a illustrare i vantaggi dell'uso dell'SSD: "I tempi di caricamento dovrebbero essere più brevi e i giocatori dovrebbero poter attraversare mondi di gioco giganteschi in un istante."

Il dato più interessante è sicuramente la quantificazione della maggiore velocità nel processare i dati di PS5 rispetto a PS4, visto che le altre sono informazioni già note da tempo. Comunque sia siamo sempre più curiosi di vedere in quali meraviglie videoludiche si tradurrà tutta questa velocità. Giusto a breve dovrebbe esserci l'evento di presentazione dei primi giochi di PS5.