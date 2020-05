Giochi gratis su Epic Games Store, un leak rivela i prossimi titoli gratuiti

I prossimi giochi gratis disponibili su Epic Games Store sono stati rivelati da un leak, a quanto pare: comparso su Reddit, il post ha anticipato correttamente l'annuncio odierno.

Dunque quali saranno i titoli gratuiti che troveremo su Epic Games Store dopo Civilization 6? Stando al calendario riportato dal presunto leaker, si tratterebbe di Borderlands: The Handsome Collection (28 maggio) e di ARK: Survival Evolved (4 giugno).

Borderlands: The Handsome Collection è una raccolta che include in un'unica soluzione due episodi della serie targata Gearbox Software, ovverosia Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel.

ARK: Survival Evolved è invece l'originale survival a base di dinosauri sviluppato da Studio Wildcard, in cui avremo il compito di sviluppare un personaggio, costruire oggetti ed edifici, nonché affrontare gli altri giocatori in una lotta per la sopravvivenza.