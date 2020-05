Crucible disponibile gratis su PC Steam, ecco il trailer di lancio

Crucible è disponibile a partire da oggi, gratis, su Steam: si tratta del nuovo sparatutto sviluppato da Relentless Studios e prodotto da Amazon Games per PC.

Come riportato nel nostro provato, Crucible utilizza una visuale in terza persona e meccaniche che miscelano elementi PvE e PvP per un'esperienza in grado di coinvolgere fin dalle prime battute.

Oltre a ritrovarti faccia a faccia contro i tuoi avversari, dovrai adattarti e superare tutte le sfide che il pianeta ti riserverà. Con l'aiuto dei tuoi compagni di squadra, dovrai sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia ai tuoi avversari per conquistare la vittoria.

Che tu preferisca usare l'ascia per affrontare uno scontro a fuoco o pensi che il miglior modo di risolvere i problemi sia dar fuoco ai nemici, o ancora, che tu voglia tenerti tutte le opzioni aperte e usare più armi, troverai il cacciatore che meglio si adatta al tuo stile di gioco.

Ciascuno dei 10 cacciatori di Crucible è dotato di una serie di abilità uniche e peculiari che dovrai riuscire a sfruttare al meglio. Inizia ogni partita in condizioni di parità. Ogni cacciatore è dotato di una serie completa di armi e abilità che possono essere utilizzate sin dall'inizio.

Prima di ogni partita, dovrai selezionare quali potenziamenti sbloccare quando sali di livello. Grazie a questi potenziamenti, potrai personalizzare lo stile di combattimento del tuo cacciatore. Sfrutta nuove abilità e trucchi oppure punta tutto sulla tua potenza di danno. A te la scelta.

L'Essenza è una strana sostanza dalle proprietà straordinarie nonché la causa di tutti i conflitti sorti sul pianeta Crucible. Puoi ottenerla uccidendo gli avversari e le creature oppure controllando gli obiettivi. Accumulando l'Essenza, salirai di livello.

Nei primi cinque livelli, potrai sbloccare i tuoi potenziamenti pre-selezionati. Successivamente, ad ogni livello otterrai più potere e salute.

Usa le tue abilità e la tua astuzia per sfruttare l'ambiente e le varie condizioni di battaglia. Prendi confidenza con la mappa di gioco e sfruttala a tuo favore. Approfitta degli eventi, accumula più Essenza possibile, dai la caccia agli avversari e conquista la vittoria.