PS5 si conferma la console venduta più rapidamente di sempre negli USA: i dati rilevati ad aprile 2021 da NPD ribadiscono le eccellenti performance della piattaforma Sony di nuova generazione sul mercato americano.

Sappiamo che Sony mira a vendite stellari per PS5 per i prossimi due anni, e a questi ritmi probabilmente tale proposito si concretizzerà senza grossi sforzi, al netto ovviamente delle ben note questioni legate alla reperibilità.

Mat Piscatella, analista presso NPD, ha evidenziato come i problemi delle scorte limitate stiano influenzando l'andamento delle vendite, ed è dunque ancora più interessante osservare le performance della nuova console Sony.

Piscatella ha approfittato dell'occasione anche per chiarire che il mercato americano è ancora parecchio distante dal concetto di somma zero, e che dunque le maggiori vendite di una piattaforma non implicano necessariamente minori vendite per un'altra.

Nell'ambito del medesimo report, l'analista aveva ribadito anche che Xbox Game Pass non cannibalizza le vendite dei giochi, bensì le aumenta: un fenomeno senz'altro curioso, ma che sembra ormai consolidato.