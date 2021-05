Joker 2, il regista del film scriverà il sequel ma Joaquin Phoenix vorrà farlo?

Joker 2 verrà scritto da Todd Phillips, il regista del primo film, ma le possibilità che un sequel venga effettivamente realizzato dipendono più che altro dalla volontà di Joaquin Phoenix di tornare a interpretare il personaggio.

Phillips aveva già detto di potersi dedicare a Joker 2 solo a una condizione, prettamente artistica: la capacità della nuova pellicola di far scattare una scintilla, di portare avanti un'idea che sia davvero valida e non la mera esigenza di monetizzare sulla popolarità del primo episodio.

Evidentemente il regista ha trovato questa idea e la sta utilizzando per scrivere la trama del sequel, ma come detto resta l'incognita del protagonista: sappiamo che Joaquin Phoenix tende a evitare di legarsi a determinati brand, ma senza di lui Joker 2 non avrebbe granché senso.

Joker interpretato da Joaquin Phoenix.

La speranza è che dunque Phillips sottoponga il suo script all'attore e che anche lui condivida la bontà del progetto, decidendo dunque di tornare a vestire i panni di Arthur Fleck per una nuova avventura, se così vogliamo chiamarla, ambientata dopo gli eventi dell'originale Joker.

C'è una frase che Todd Phillips ha pronunciato tempo fa e che alla luce di questi fatti risulta ancora più significativa: "Posso dirvi una cosa: farei qualsiasi cosa insieme a Joaquin, in qualsiasi momento." Vedremo.