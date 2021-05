Biomutant, aggiornamento in arrivo: sistemerà diversi problemi, ecco i dettagli

Biomutant riceverà a breve un aggiornamento che andrà a risolvere tutta una serie di problemi del gioco, per lo più segnalati dalla community e dalla stampa attraverso le recensioni.

Come noto, Biomutant non ha convinto appieno la critica, ricevendo voti contrastanti per via di alcuni aspetti dell'esperienza decisamente poco curati, fra cui il comparto narrativo e l'intelligenza artificiale.

Elementi che l'update in questione proverà a migliorare, stando alle parole di Experiment 101, il piccolo team di sviluppo che ha realizzato il gioco e che probabilmente sta già lavorando per portarlo anche su PS5 e Xbox Series X|S.

"Stiamo lavorando al ritmo dei dialoghi, alla narrazione, alla difficoltà, alle impostazioni video come profondità di campo e motion blur, al loot e al bilanciamento dei nemici, nonché al sonoro e al sistema di combattimento", hanno scritto gli autori.

Una lista piuttosto corposa di questioni da affrontare, insomma, ma con il potenziale risultato di rendere Biomutant un prodotto sostanzialmente migliore, più vicino a quelle che erano le intenzioni iniziali dello studio.