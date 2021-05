Horizon Forbidden West su PS5, il video di gameplay commentato da Digital Foundry

Horizon Forbidden West è stato mostrato due giorni fa con un video di gameplay della durata di 14 minuti, e la redazione di Digital Foundry ha voluto commentarlo prima della tradizionale analisi tecnica.

Se avete letto la nostra anteprima del gameplay di Horizon Forbidden West saprete che il nuovo episodio della serie targata Guerrilla Games vanta un livello di dettaglio e una qualità nettamente superiori rispetto al capitolo d'esordio per PS4.

Sensazioni condivise dai redattori della testata inglese, che hanno parlato di come le cutscene del sequel siano calcolate in tempo reale su PlayStation 5, e di come il personaggio di Aloy risulti più ricca di sfaccettature, sebbene i suoi capelli brillino in maniera innaturale a prescindere dalle fonti di luce: si tratta di una scelta artistica?

Horizon Forbidden West, Aloy in una delle immagini ufficiali del gioco.

Fra tutti gli elementi grafici, l'acqua è quella che probabilmente è stata migliorata di più, con anche l'applicazione della screen space reflection per riflettere in maniera realistica gli oggetti che si trovano nelle vicinanze. Notevole anche la sabbia, che si deforma sotto i passi della protagonista.

Naturalmente i redattori di Digital Foundry hanno ribadito un dubbio che è quello di tanti appassionati: come girerà il gioco su di una PS4 standard? Molto probabilmente si punterà a una risoluzione sostanzialmente inferiore, ma staremo a vedere.