Total War: Three Kingdoms, review bombing su Steam dopo lo stop agli aggiornamenti

Total War: Three Kingdoms è stato sottoposto all'ormai tradizionale review bombing su Steam dopo l'annuncio di Creative Assembly che decretava lo stop agli aggiornamenti del gioco.

Dopo l'ultimo update, Total War: Three Kingdoms è stato accantonato perché il team potesse dedicarsi a un nuovo gioco, ma numerosi utenti non l'hanno presa bene, manifestando il proprio malcontento inondando il titolo di recensioni negative.

Come si può vedere, le recensioni recenti di Total War: Three Kingdoms risultano per lo più negative, con quasi 2.800 giudizi piuttosto critici nei confronti dello strategico prodotto da SEGA, pubblicato esattamente due anni fa.

Total War: Three Kingdoms, le recensioni negative su Steam.

Molti utenti sono convinti che due anni siano pochi per abbandonare un gioco del genere, ma soprattutto si chiedono dove sia finita l'espansione che Creative Assembly aveva promesso e che avrebbe esteso la mappa verso nord.

A questo punto possiamo solo immaginare che il team di sviluppo possa rivolgersi direttamente alla propria fanbase e spiegare nel dettaglio i motivi di questa decisione, cercando così di raddrizzare una situazione certamente non positiva.