Battlefield 6, l'alpha ha una data di uscita secondo un noto leaker

Battlefield 6 riceverà una versione alpha che consentirà di provare il gioco in anteprima e che ha una data di uscita precisa, secondo quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson.

Quando sarà disponibile? In concomitanza con EA Play Live 2021, l'evento di presentazione estivo organizzato da Electronic Arts che si svolgerà il 22 luglio e durante cui Battlefield 6 verrà presentato nel dettaglio.

Henderson sostiene che nel corso della conferenza i presentatori utilizzeranno la celebre formula dell'available now per lanciare appunto l'alpha di Battlefield 6 e capitalizzare l'immancabile successo in termini di download nell'ottica della promozione del gioco.

La cosa simpatica è che l'insider italiano Roberto Serranò ha pubblicato una previsione fondamentalmente identica già lo scorso marzo, e non ha mancato di farlo notare sotto al post di Tom Henderson.

A questo punto rimane solo da capire se effettivamente vedremo Battlefield 6 solo a luglio oppure il trailer ampiamente trafugato del gioco verrà finalmente mostrato nella versione ufficiale.