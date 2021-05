Total War: Three Kingdoms: riceve l'ultimo aggiornamento, il team su un nuovo gioco

Dopo due anni dal lancio, si conclude il supporto per Total War: Three Kingdoms con un ultimo aggiornamento, presto in arrvio. Il team di sviluppo ha quindi annunciato di volersi dedicare a un nuovo gioco, già in sviluppo.

Quindi la patch 1.7.1, che introduce molte migliorie a Total War: Three Kingdoms, sarà l'ultima. Tra le novità, molti fix basati sui feedback degli utenti e la revisione di due mappe della campagna: Hulao Pass e Mount Song.

Dal lancio, Total War: Three Kingdoms ha ricevuto ben sette DLC maggiori, per un gioco di grande successo, piaciuto in particolare in oriente. Il prossimo titolo dello stesso team interno di Creative Assembly rimarrà in uno scenario simile, visto che si parla di un altro strategico ispirato a "Il romanzo dei Tre Regni" di Luo Guanzhong. Chissà se sarà un seguito diretto.

Per festeggiare, Sega ha annunciato che in concomitanza con la pubblicazione della patch, lancerà un periodo di saldi che copriranno il gioco base e tutti i DLC, in modo tale da consentire di completare il gioco senza svenarsi.