Gruby Entertainment è un team creato da ex-People Can Fly, autori di Outriders

Un gruppo di ex-sviluppatori di People Can Fly - autore di Outriders - ha creato un proprio studio, chiamato Gruby Entertainment, per lavorare a uno sparatutto in prima persona. L'annuncio è stato fatto quest'oggi da Super.com, publishing partner del nuovo team.

Super.com fornirà a Gruby Entertainment consulenza e guida attraverso il processo di sviluppo come parte dell'accordo tra le due parti. Gruby Entertainment è stato creato nel 2020 dagli ex-People Can Fly Grzegorz Michalak, Karol Szyska, e Kamil Misiowiec. Il nuovo team ha base in Polonia ed è composto da veterani dell'industria che hanno lavorato nel mondo indipendente e in titoli di alto livello come appunto Outriders.

Gruby Entertainment: i logo

Misiowiec ha affermato, in traduzione: "Siamo entusiasti all'idea di espandere il nostro team e la nostra conoscenza, per mostrare al mondo un nuovo tipo di approccio ai giochi d'azione." L'obbiettivo di Gruby Entertainment è di realizzare un gioco per hardcore player che proponga un gameplay solido e "ad lato contenuto calorico". La volontà del team è di proporre tante ore di gioco dense d'azione e di decisioni che abbiano un impatto sul gioco.

Speriamo di scoprire al più presto a che tipo di gioco sta lavorando questo gruppo di ex-People Can Fly. Nel frattempo, vi segnaliamo che Outriders può vantare 3,5 milioni di giocatori unici nel primo mese, annuncia Square Enix.