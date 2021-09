PS5: devkit venduto per 6.000€ a Torino, includeva una fetta di pizza Ristorante al tonno

Un devkit di PS5 con sopra una fetta di pizza al tonno, vediamo anche un controller e una spatola

Per poter vendere qualcosa bisogna spesso ingegnarsi e trovare modi unici per promuovere il proprio prodotto. Una persona di Torino, tramite eBay, ha quindi deciso di mettere in vendita un devkit di PS5 al prezzo di 6.000 euro, ma ha incluso nelle fotografie anche una fetta di pizza Ristorante. A occhio diremmo sia una pizza al tonno.

Come segnalato da Lance McDonald su Twitter, questa persona aveva già messo in vendita due mesi fa il devkit di PS5. Pare però che non fosse riuscito a venderlo. Ora, il venditore ha rimesso in lista su eBay il prodotto per 6.000€ con però una fetta di pizza appoggiata sopra. Ha anche incollato un logo PlayStation sulla spatola usata per spostare la fetta di pizza, posizionata ovviamente nello spazio a forma di V al centro del devkit PlayStation 5.

Su eBay, il prodotto viene segnalato come venduto, anche se un utente, in risposta a McDonald, afferma che potrebbe non essere vero e il venditore del devkit PS5 potrebbe aver interrotto la cosa perché Cameo (proprietario del marchio pizza Ristorante) potrebbe essersi messa in mezzo.

In ogni caso, si è trattato per certo di un modo particolare per promuovere il proprio prodotto. Diteci, avreste speso 6.000 euro per un devkit di PS5? O l'avreste fatto principalmente per accaparrarvi una fetta di pizza surgelata al tonno?

Se siete in cerca di offerte, non grandi spese, vi proponiamo giochi PS4 e PS5 a meno di 10€, con i doppi sconti PS Plus.