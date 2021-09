Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2, lanciata la campagna Kickstarter

Come previsto, oggi 16 settembre 2021 è stata lanciata la campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2, il seguito del picchiaduro a scorrimento con protagonista l'amatissima coppia cinematografica.

Come già riportato, la campagna è alla ricerca di un minimo di 220.000€ per far diventare il gioco realtà su PC e Mac, con altri obiettivi fissati per la realizzazione delle versioni console e mobile. Al momento di scrivere questa notizia, sono già stati raccolti più di 12.000€, per circa 350 sostenitori, ma la cifra é destinata inevitabilmente a salire.

Pagina Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 segue il successo del primo episodio, di cui riprenderà parte della struttura. Di fatto il gioco sarà composto da una serie di scene prese dai film dei due attori, che comporranno una storia completamente inedita. Tra le novità spiccano la revisione del sistema di combattimento, nuove animazioni, nuovi mini giochi, nuovi potenziamenti e tanto altro. Insomma, un progetto da seguire, soprattutto da chi ancora guarda con nostalgia alle avventure di Bud e Terence.