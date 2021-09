PS Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 10€, con i doppi sconti PS Plus

Sony PlayStation ha reso disponibili su PS Store nuove offerte. Si tratta degli sconti doppi PS Plus, all'interno dei quali vi sono tantissimi titoli in offerta. Oggi, però, vi proponiamo una selezione di giochi PS45 e PS5 (retrocompatibilità) disponibili a meno di 10€, per gli iscritti PS Plus ovviamente.

Potete trovare tutti gli sconti doppi PS Plus del PS Store a questo indirizzo. Ricordate che per vedere direttamente lo sconto doppio esclusivo degli abbonati PS Plus dovete eseguire l'accesso. Le offerte termineranno il 30 settembre 2021.

All'interno della lunga lista di giochi in offerta, sono disponibili varie offerte di giochi a meno di 10€ per PS4 e PS5 (retrocompatibilità) per gli iscritti PS Plus. Ad esempio, non dovreste farvi sfuggire Horizon Zero Dawn Complete Edition, esattamente a 9.99€. Se invece preferite qualcosa di più indie, allora dovreste sicuramente recuperare Undertale, che è ora disponibile a un prezzo speciale di 8.99€. Ritornando in casa PlayStation, ecco God of War III Remastered, che è disponibile a 9.99€.

Se siete in cerca di qualcosa di leggero ma folle e divertente, allora non dovreste affatto ignorare Untitled Goose Game, che è ora disponibile su PS Store al prezzo di 9.99€. Chi invece vuole grandi avventure a tema crimine, ma non è mai stato un grandissimo amante di GTA, potrebbe sfruttare le offerte dedicate a Mafia II: Definitive Edition (attualmente a soli 9.59€), e a Mafia III: Definitive Edition (anch'esso al prezzo speciale di 9.59€).

Untitled Goose Game: l'oca protagonista nascosta nei cespugli, dietro un giardiniere

Chiudiamo le nostre proposte con altri giochi PS4 e PS5 (retrocompatibilità) disponibili a meno di 10€. Se volete un gioco di guida, potreste recuperare NASCAR Heat 5, che attualmente è disponibile a 9.59€. Per coloro che non dispongono di un PC da gaming, il nostro suggerimento è di mettersi alla prova con Sid Meier's Civilization VI, ora che è disponibile a 8.99€. Infine, se preferite un picchiaduro, è ora disponibile Soulcalibur VI, in sconto a 9.79€.

Diteci, cosa ne pensate di queste offerte? C'è qualcosa che vi intriga?