Death Stranding Director's Cut: per Kojima solitudine e videogiochi spesso vanno di pari passo

Per Hideo Kojima, il capo di Kojima Productions, attualmente impegnato nel lancio di Death Stranding Director's Cut per PS5, solitudine e videogiochi spesso vanno di pari passo. Il noto game director ne ha parlato in un'intervista rilasciata in Giappone per la pubblicazione anan, in cui ha toccato diversi argomenti.

Secondo lui, la solitudine è uno dei temi fondamentali del gioco: "Il gioco è progettato per creare un forte senso di solitudine. Quando il giocatore pensa al gioco, riflette sul fatto di aver passato tanto tempo a connettere il mondo senza aver potuto incontrare nessuno. Ma a quel punto trova tracce, scale e altri segni. A quel punto si rende conto che ci sono persone come lui con cui è collegato, anche se indirettamente."

Kojima ha preseguito poi spiegando più in generale il rapporto tra solitudine e videogiochi: "Credo che ci siano dei tipi di giochi cui giocano le persone sole. Quelle che non si sentono utili nel mondo reale, che possono diventare protagoniste di un mondo di fantasia, arrivando a connettersi con gli altri. In Death Stranding c'è anche questo messaggio. Tuttavia, credo che molti lascino il gioco prima di scoprirlo perché fanno fatica a comprenderne la struttura."

Death Stranding Director's Cut sarà disponibile in esclusiva per PS5 il 24 settembre 2021. Se vi interessa, guardate l'ultimo trailer.