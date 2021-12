PS5 disponibile presso GameStop oggi, 22 dicembre 2021

In questo momento, presso GameStop, è disponibile PS5. Oggi, 22 dicembre 2021, potete comprare PlayStation 5 sul sito di GameStop in versione bundle, contrariamente rispetto a quello annunciato inizialmente.

Potete trovare - se siete abbastanza veloci - PS5 sul sito di GameStop a questo indirizzo: in questo momento il sito sta creando la coda di accesso. Una volta aperta la pagina, non dovete uscire: si aggiornerà in automatico quando sarà il vostro turno e potrete provare a comprare PS5.

PS5

Sapevamo già da ieri, come vi abbiamo segnalato nella nostra precedente notizia, che PS5 sarebbe stata disponibile oggi, 22 dicembre 2021, sul sito di GameStop. L'orario di inizio effettivo della vendita non era però stato annunciato, quindi abbiamo dovuto attendere che venisse confermato durante la diretta streaming sul canale di Twitch di GameStop.

Ricordiamo che la confezione di PS5 include la console, un controller DualSense (colore bianco standard), un cavo HDMI 2.1, il cavo di alimentazione e i libretti di istruzione. A tutto questo si sommano gli elementi aggiuntivi che devono essere comprati come parte del bundle.

Diteci, siete per caso riusciti ad accaparrarvi una PS5? Oppure questo Natale lo passerete senza la next-gen di casa Sony?