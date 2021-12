PS5: restock presso GameStop il 22 dicembre 2021, sarà solo la console senza costi extra

PS5 sarà disponibile sul sito di GameStop domani, 22 dicembre 2021. Il restock sarà annunciato durante la diretta streaming su Twitch, che avrà inizio alle 16:00. La vendita inizierà nella seconda parte della puntata. La parte più interessante è che si tratterà di una versione liscia, senza extra.

PS5 sarà in vendita al prezzo base di 499.99€ (modello standard) o 399.99€ (modello digital). L'email non precisa quali modelli saranno disponibili, ma indica che non ci saranno bundle. Questo significa che non si dovrà sborsare un singolo centesimo extra rispetto alla console, se non lo si desidera.

PS5 Standard e PS5 Digital

Ricordiamo che PS5 include nel prezzo un controller DualSense (colore bianco, standard), un base per appoggiare la console in modalità verticale o in modalità orizzontale, i cavi di alimentazione e un cavo HDMI 2.1. Sony ha messo in commercio anche controller di colori alternativi.

GameStop segnala che il numero di PS5 disponibili è limitatissimo, come sempre. Sarà quindi importante essere tempestivi con l'accesso e l'acquisto. Il nostro consiglio è di seguire la diretta di GameStop su Twitch così da scoprire all'istante quando le console saranno disponibili.