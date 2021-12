Hatsune Miku: Colorful Stage!, grande successo su App Store e Google Play Store

Hatsune Miku: Colorful Stage! ha riscosso un grande successo su App Store e Google Play Store, totalizzando oltre 350.000 preorder e finendo nella top 10 dei rhythm game più scaricati in ben ottantacinque paesi.

Nella nostra recensione di Hatsune Miku: Colorful Stage! abbiamo parlato di come questo nuovo episodio mobile della serie sia in grado di offrire meccaniche tradizionali ma solide, un'ottima realizzazione tecnica e tanti personaggi differenti.

"I giocatori possono lasciarsi coinvolgere nelle storie della famosa idol virtuale Hatsune Miku e dei suoi amici in cinque differenti band, nonché partecipare a concerti live per assistere alle esibizioni della stessa Hatsune Miku e di altri artisti virtuali come Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO e MEIKO", si legge nel comunicato stampa.

"Andando avanti verranno aggiunti nuovi eventi e brani extra al gioco, così da sviluppare la storia e diversificare le sfide. Gli utenti potranno aspettarsi contenuti che si focalizzino su differenti personaggi e gruppi di mese in mese, con anche nuovi elementi gacha."

Se ancora non l'avete fatto, potete scaricare Hatsune Miku: Colorful Stage! gratuitamente sul vostro dispositivo utilizzando questi link:

Hatsune Miku: Colorful Stage!, scarica da App Store

Hatsune Miku: Colorful Stage!, scarica da Google Play Store