Xbox Game Pass: i giochi del 2021 sono valsi oltre 5.600 euro

Secondo un calcolo di The Loadout, i giochi dell'Xbox Game Pass resi disponibili da Microsoft nel corso del 2021 sono valsi in totale più di 5.600 euro, calcolando sia le aggiunge PC che quelle console. Tale cifra è stata calcolata usando come riferimento il prezzo base di ogni gioco su Microsoft Store.

Il mese ha offerto di più è stato marzo 2021. Xbox Game Pass ha infatti visto l'arrivo di circa due dozzine di giochi Bethesda: durante tale mese, il valore dei giochi aggiunti ha superato gli 856€.

Il mese peggiore è invece stato aprile 2021, con un totale di 293€. Questo significa che in tutto l'anno, ogni mese è valso sempre 300€ o più. Considerando che il prezzo mensile pieno è di 14.99 euro, si tratta di un affare, se ogni giocatore giocasse ogni singolo gioco, ovviamente.

Parlando nuovamente di Bethesda, i 30 giochi aggiunti su Xbox Game Pass hanno raggiunto il valore di 536€, ovvero quasi il 10% dei giochi del 2021.

Sottolineiamo che queste cifre fanno riferimento ai giochi aggiunti nel 2021, non a quelli presenti nel servizio. Xbox Game Pass include anche giochi inseriti durante gli scorsi anni, quindi il pacchetto completo vale molto di più di 5.600 euro.

Inoltre, non solo Microsoft continua ad aggiungere giochi di qualità all'interno del catalogo, ma spinge le vendite con offerte molto interessanti, ad esempio sta regalando 5 mesi gratis ad alcuni abbonati Gold.