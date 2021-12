Netflix, The Witcher Stagione 2 prima nella classifica delle serie TV più viste

La Stagione 2 di The Witcher ha debuttato al primo posto nella classifica ufficiale delle serie TV più viste su Netflix, come da aspettative.

Netflix, classifica delle serie TV dal 13 al 19 dicembre 2021



The Witcher stagione 2 La Casa di Carta stagione 5 Squid Game stagione 1 New Amsterdam stagione 2 Titans stagone 3 The Witcher stagione 1 The Sinner stagione 3 The 100 stagione 7 La Regina del Flow stagione 2 Lost in Space stagione 3

The Witcher, Geralt di Rivia ripreso di lato

Come avrete letto nella recensione della seconda stagione di The Witcher, lo show con Henry Cavill ha confermato le proprie qualità coinvolgendoci ancora una volta nelle vicende dello Strigo e dei suoi compagni di viaggio.

Per quanto riguarda invece i film più visti, al primo posto troviamo "È stata la mano di Dio" di Sorrentino, al secondo posto "The Unforgivable" con Sandra Bullock e in terza posizione la pellicola natalizia "Natale in California: luci della città".

Netflix, classifica dei film dal 13 al 19 dicembre 2021



È Stata la Mano di Dio The Unforgivable Natale in California: Luci della Città Back to the Outback: Ritorno alla Natura Joker Spider-Man Homecoming I Segreti di Wind River Red Notice Un Bambino chiamato Natale I Viziati

È Stata la Mano di Dio

Avrete notato la risalita in quinta posizione di Spider-Man Homecoming, primo capitolo della trilogia filmica con Tom Holland che probabilmente trae vantaggio dall'enorme hype attorno a Spider-Man: No Way Home (recensione), in questi giorni al cinema.