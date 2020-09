PS5 disponibile su MediaWorld per il preorder con nuove scorte: ecco i dettagli

PS5 è nuovamente disponibile su MediaWorld per il preorder, o meglio lo sarà a partire da domani, 25 settembre. Sembra che la celebre catena sia riuscita a ottenere nuove forniture della console Sony, ma come stanno davvero le cose?

Sappiamo che finora i preorder di PS5 sono stati un caos per via delle scorte estremamente limitate, che hanno portato al sold-out quasi immediato della piattaforma next-gen presso tutti i retailer.

Mentre fioccavano le offerte a prezzi maggiorati su eBay e Subito ad opera dei soliti sciacalli, Sony ha promesso nuove forniture che tuttavia non sarebbero arrivate in tempo per il day one.

Il punto è che non sappiamo se le nuove scorte di cui parla MediaWorld verranno consegnate in tempo per il lancio della console, fissato al 19 novembre, o se ne parlerà qualche settimana più tardi, si spera entro Natale.

Vedremo domani come staranno esattamente le cose, ma nel frattempo vi ricordiamo che PlayStation 5 può ancora essere prenotata presso Multiplayer.com nella versione standard da 499,98 euro e nella Digital Edition da 399,98 euro, sebbene in entrambi i casi con recapito non al day one.