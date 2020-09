FIFA 21: Mbappé, Diplo e Anthony Joshua tra outfit e talent giocabili in Volta

FIFA 21 avrà varie star e ospiti speciali all'interno della modalità Volta, con nuovi outfit, oltre che talent provenienti dai mondi convergenti del calcio, musica e moda, tra i quali Mbappé, Diplo e Anthony Joshua.

Disponibili come avatar in Volta Football ci sono dunque nomi come Mbappé, presente sulla copertina di FIFA 21, Diplo, dj, produttore e artista pluripremiato, e Anthony Joshua, medaglia d'oro olimpica e due volte campione del mondo di pesi massimi.

Si potranno utilizzare anche calciatori di livello mondiale tra vecchie e nuove glorie come Kakà, Eric Catona e Trent Alexander-Arnold, e non solo, visto che EA ha intenzione di proseguire ulteriormente con le collaborazioni tra diversi ambienti per inserire nuovi contenuti in FIFA Volta.

Tra gli outfit di Volta Football in FIFA 21 si trovano anche marchi di moda come Adidas e Nike, nonché un'esclusiva collezione curata da Héctor Bellerín, Creative Director che ha ideato una linea ispirata allo scenario skate di Barcellona, sua città d'origine, e al suo attuale stile di vita vegano.

"Héctor offre una prospettiva unica, non solo come giocatore di punta, ma come voce socialmente consapevole dell'unione tra calcio e moda", afferma David Jackson, VP di Brand per EA SPORTS FIFA. "Siamo entusiasti di condividere la sua visione di una collezione che fonde quelle linee, influenzata dalla famiglia e dalle relazioni nel mondo della moda. L'obiettivo era portare il suo gusto, la sua personalità e la sua voce nel nostro marchio per coinvolgere i nostri giocatori, e il suo primo lancio ispirato alla scena skate di Barcellona fa esattamente questo. I giocatori di FIFA vedranno molto di più il tocco di Héctor quest'anno."

Oggi la cultura calcistica si estende al di fuori dal campo, e in questo modo i nuovi drop in-game e le aggiunte a VOLTA Vanity continuano a fondere lo sport reale con la cultura, la creatività e lo stile autentico del calcio di strada.

Per quanto riguarda altre informazioni su FIFA 21, sono emersi dettagli su squadre e stadi presenti nel gioco, mentre è stato annunciato anche che il nuovo capitolo non avrà una demo, potrà essere provato in anticipo solo su EA Play.