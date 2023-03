PS5 disponibile oggi, 21 marzo su Amazon per la prima volta in offerta a prezzo ridotto

PS5 Standard è disponibile oggi, 21 marzo 2023 su Amazon con un'offerta inedita, visto che si tratta della prima volta che troviamo la console Sony a prezzo ridotto rispetto allo standard.

Ovviamente c'è da affrettarsi, visto che la quantità di unità disponibili è molto limitata e la richiesta è altissima, dunque non sappiamo per quanto tempo rimarranno a disposizione, ma potete cliccare a questo indirizzo o sul banner sottostante per tentare l'acquisto. Il prezzo segnalato non è molto differente da quello standard, essendo pari a 539,90 euro rispetto ai 550 euro circa di prezzo normale, ma è un segnale evidente di come sia cambiata la situazione della console sul mercato, visto che prima si trovava più spesso in sovrapprezzo o con i bundle forzati.

La console è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato, ma di norma la disponibilità termina nell'arco di poche ore. Il prodotto è venduto e spedito da un venditore di terze parti, ovvero PSK Mega Store, e la spedizione dovrebbe avvenire tra il 24 e il 29 marzo. Altrimenti la console è anche regolarmente disponibile venduta e spedita da Amazon Italia al prezzo di 549,90 euro con spedizione Prime in un giorno.

Il modello attualmente proposto è quello PS5 standard, ovvero con il lettore ottico che permette di utilizzare sia i dischi di PS5 che quelli PS4. Come vi ricordiamo sempre, è ovviamente possibile eseguire anche i giochi digitali legati al vostro account, oltre che utilizzare tutti quelli presenti negli abbonamenti PS Plus. In questa confezione è incluso un singolo controller DualSense, oltre a tutti i cavi necessari per la connessione audio-video e l'alimentazione.