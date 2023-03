GOG: l'horror Lorelai è gratis per i saldi di primavera 2023

GOG ha dato il via ai saldi di primavera 2023 e come da tradizione durante il loro svolgimento lo store di CD Projekt Red regalerà vari giochi gratis, il primo dei quali è l'avventura grafica a tinte horror Lorelai.

Potrete riscattare gratuitamente Lorelai su GOG a questo indirizzo. Avete tempo fino alle 15:00 di giovedì 23 marzo 2023. Una volta fatto il gioco sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Lorelai è il terzo capitolo della trilogia "Devil Came Through Here" di Harvester Games, che include anche gli Downfall e The Cat Lady. Si tratta di un'avventura narrativa dalle atmosfere fortemente dark, che affronta temi difficili in modo duro e diretto. Leggiamo la sinossi:

"Lorelai non dimenticherà mai quel giorno. Quel poco che aveva, le fu portato via. Tutto il suo mondo si sgretolò. Non ha mai avuto davvero una possibilità, ma Lorelai non vuole arrendersi. Combatterà. E neanche la morte le potrà impedire di riprendersi tutto."

"Un romanzo di formazione su una giovane ragazza che tenta di sfuggire agli orrori della sua casa familiare. Ma essere in età adulta è come svegliarsi da un lungo sogno. Ci saranno momenti in cui desidererai nuovamente di dormire... ma non potrai mai tornare allo stesso sogno."

Come dicevamo in apertura, sono iniziati i saldi di primavera 2023 di GOG, che includono oltre 4.500 offerte per giochi PC con sconti fino al 90% fino al 3 aprile 2023. Trovate tutte le offerte direttamente nello store, a questo indirizzo. Ecco alcune delle promozioni disponibili: