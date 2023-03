Star Wars Jedi: Survivor, 5 cose che abbiamo notato nel trailer della storia

Finora avevamo intravisto nei vari teaser di Star Wars Jedi: Survivor soltanto Cere Junda, la Maestra Jedi che ha preso Cal in carico e che ci ha accompagnato per gran parte del primo gioco insieme all'equipaggio della Stinger Mantis. Il fatto che non si fosse visto nessun altro membro del cast - eccezion fatta per BD-1, naturalmente - ci aveva fatto temere il peggio, anche perché Survivor comincia cinque anni dopo la conclusione di Fallen Order. Cinque anni in cui i nostri eroi hanno combattuto l'Impero, con tutti i rischi del caso. Nel nuovo trailer, tuttavia, compaiono sia Merrin che Greez, che nel tempo hanno cambiato leggermente look, un po' come Cal che si è fatto crescere la barba. È interessante notare il fatto che Merrin, in una scena, sembrerebbe usare la Forza senza ricorrere alla magia delle Sorelle della Notte - che Cal la stia addestrando? - e che Greez abbia una protesi meccanica al posto di un braccio.

Guardando attentamente le scene all'inizio del trailer, vediamo la Stinger Mantis avvicinarsi a un pianeta che ogni fan di Star Wars dovrebbe riconoscere dalla particolare rappresentazione della superficie: naturalmente è Coruscant , la capitale della galassia su cui ora regna l'Impero. Respawn Entertainment aveva anticipato tempo addietro che in questo sequel ci sarebbe stato un importante pianeta-città e in molti avevano pensato proprio a Coruscant per via del misterioso senatore Pau'an che compariva nei primi teaser e che sembrava essere entrato in possesso della spada laser di Cal. Questo trailer sembrerebbe confermare che in Survivor visiteremo proprio Coruscant, un pianeta che è sempre stato importantissimo e che abbiamo già visto nella trilogia prequel di Star Wars tanti anni fa e in TV negli ultimi mesi, prima in Andor e poi nell' episodio 3x03 di The Mandalorian .

3. Gli altri pianeti di Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor, Koboh è il primo pianeta che esploreremo ma ce ne sono molti altri

A un certo punto del trailer vediamo una breve carrellata di scenari in cui Cal proseguirà l'avventura, che promettono una buona varietà di luoghi da esplorare e di situazioni che metteranno alla prova i nostri controller. Abbiamo notato una struttura volante - circondata da caccia TIE - che si erge sopra le nuvole mentre Cal usa uno dei suoi nuovi gadget, il rampino, per spostarsi da una montagna all'altra: è possibile che il pianeta in questione sia ancora Koboh, una mappa vastissima che Respawn considera una sorta di hub principale e che probabilmente sarà anche la prima che esploreremo nel gioco. A Koboh e Coruscant si aggiunge, in questo trailer, almeno un altro mondo che a prima vista sembrerebbe essere Korriban, anche noto come Moraband, e cioè il pianeta in cui ha avuto origine la specie dei Sith.

Inizialmente introdotto nella narrativa non canonica che oggi chiamiamo Legends - per mano dell'autore Kevin J. Anderson nei fumetti Tales of the Jedi - Korriban è poi comparso anche nel videogioco, sempre non canonico, Star Wars: Knights of the Old Republic. Molti anni dopo, Lucasfilm l'avrebbe canonicizzato in un episodio di Star Wars: The Clone Wars, per la precisione il dodicesimo della sesta stagione. In TV la serie The Mandalorian si starebbe ispirando, proprio in queste settimane, ad alcune idee dello stesso Anderson, e questo potrebbe suggerire che in Survivor ci recheremo proprio su Korriban/Moraband, un pianeta mistico e inospitale che per i fan di Star Wars sarà un vero sogno esplorare nei panni di Cal.