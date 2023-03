GamersArena porterà a Gardacon il suo programma di tornei e incontri dedicati ai videogiocatori

Scopriamo cosa hanno in serbo per tutti coloro che si recheranno in fiera:

Sabato 26 e domenica 26 marzo 2023 al Centro Fiera di Montichiari , in provincia di Bresca, si terrà la nuova edizione del Gardacon, un evento dedicato ai comics, ai videogiochi e alla cultura pop in generale. Nel cuore della fiera batterà l'area GamersArena , uno spazio che, come da tradizione, sarà caratterizzato da tantissimi tornei e speciali iniziative.

Nel resto della AreaNextGen potrete trovare i nuovi WWE 2K23, Resident Evil 4 Remake, Hi-Fi Rush, Forza Horizon 5, Gran Turismo 7, ma anche esperienze VR come The Dark Pictures: Switchback VR, REZ Infinite e Resident Evil Village.

Tra le nuove collaborazioni strette da GamersArena troviamo quella con HaloItalia che ha consentito di creare una zona interamente dedicata a loro e al primo evento LAN di Halo 4 vs 4. Nel caso in cui siate interessati, a questo indirizzo potrete iscrivervi al torneo.

Zona All indie

La zona All Indie porta al Gardacon Heartbit Interactive: si tratta di uno studio di sviluppo indipendente emiliano fondato nel 2011 da Matteo Nicolotti e Francesco Ficarelli. Il duo, motivato dal successo del primo loro gioco, Doom and destiny, ha sviluppato altri tre giochi: Miner Warfare, Spyleaks e DKBL. Nel 2015 il team ha lanciato il secondo capitolo della serie Do&De: Doom and Destiny Advanced. Nel 2020 ha rilasciato e sta continuando a supportare il terzo capitolo della serie Do&De: Doom and Destiny Worlds su PC, Nintendo Switch e Mobile.

Oltre ai videogiochi classici, ci sono anche le esperienze del VR Club; si tratta di un laser game a squadre molto divertente che si adatta ad ogni tipo di giocatore e di curioso. Da non sottovalutare anche la GamersArena Guitar Arena - The House of the Dead Remake 2.

Per i più nostalgici l'area PennyGames che grazie ai suoi tantissimi cabinati e retrogame metterà a confronto genitori e figli sulle generazioni dedite al gaming