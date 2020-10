PS5: DualSense e accessori arrivano nei negozi USA, nuove foto

PS5 è in arrivo tra un mese ma a quanto pare il controller DualSense e gli accessori per la console next gen Sony sono destinati ad essere messi in vendita nettamente prima del lancio della macchina vera e propria, come dimostrano altre foto provenienti da rivenditori USA.

Come riportato da VGC, varie testimonianze parlano di stock di DualSense e anche accessori vari per PS5 disponibili in USA presso la catena Walmart, corredate da foto scattate agli scaffali, che mostrano i dispositivi in questione all'interno delle varie confezioni.

Le foto arrivano in particolare da punti vendita posti a Los Angeles, Las Vegas e San Francisco, a dimostrazione che la distribuzione su larga scala dev'essere ormai partita, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Erano già emerse nei giorni scorsi le prime testimonianze su DualSense già disponibili nei negozi, a questo punto le nuove segnalazioni vanno a corroborare questa ipotesi. D'altra parte, era stato riferito in precedenza della possibilità che gli accessori potessero arrivare molto prima della console nei negozi.

Nelle nuove foto vediamo anche le confezioni dell'HD Camera di PS5, delle cuffie Pulse3D e del Media Remote specifico per la nuova console Sony.