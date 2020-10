PS5: un DualSense nero è stato mostrato dalla Federal Communications Commission USA

La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha pubblicato per la seconda volta un'immagine di un DualSense nero. A differenza del gamepad che sarà venduto assieme a PS5, questo controller è a tinta unita, con anche i tasti frontali e la mascherina superiore neri.

A scoprirlo è stato un utente Twitter, che ha poi immediatamente condiviso la sua scoperta in rete. A questo indirizzo è possibile anche vedere le immagini del controller fatto a pezzi.

Ufficialmente il DualSense è disponibile in un'unica colorazione, ovvero quella nera con la parte superiore bianca. In altre parole nella versione visibile in tutte le foto ufficiali distribuite da Sony finora. Evidentemente, però, esistono già versioni con altre colorazioni, in questo caso completamente nera, distribuite in giro.

In questo caso si pensa che il controller sia tra quello abbinati un kit di sviluppo di PS5. La particolarità è che in questo caso la periferica è stata registrata come accessorio a sé stante con il codice di registrazione CFI-ZCT1W.

Questa colorazione, probabilmente, non è ancora disponibile perché maschera un po' le tante differenze che ci sono anche dal punto di vista estetico tra il DualShock 4 e i nuovi DualSense. DualSense che sono già stati visti nei negozi in giro per il mondo, ovviamente nella loro colorazione classica.

Vi piace questa colorazione?