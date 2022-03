PS5: i DualSense Viola, Rosa e Azzurro hanno grilletti migliori, grazie a una modifica segreta

Sony propone vari modelli di DualSense, caratterizzati unicamente da un colore diverso. Internamente, i controller sono gli stessi... o così si credeva. TronicsFix ha scoperto che i controller DualSense di colore Viola, Rosa e Azzurro dispongono di grilletti migliori, grazie a una modifica segreta inserita da Sony.

Dopo aver smontato i grilletti, TronicsFix ha scoperto che i DualSense Viola, Rosa e Azzurro includono una molla da 0,3 mm, invece della vecchia molla da 0,25 mm degli altri modelli, ovvero della versione Bianca (inclusa di base con PS5), Rossa e Nera. Potete vedere la differenza tra le due molle nell'immagine qui sotto.

Le molle del DualSense di PS5

Inoltre, è stato scoperto che vi è stata una modifica a una delle componenti degli analogici dei nuovi controller di PS5. Per il momento, però, non è chiaro se si tratta solo di una modifica puramente estetica (il colore di un piccolo pezzo interno è cambiato da nero e verde) o se effettivamente la modifica ha scopi pratici.

È possibile che queste modifiche vengano inserite anche nei vecchi modelli di DualSense. Probabilmente, quelli Azzurri, Rosa e Viola li includono in quanto sono gli ultimi colori andati in produzione. È inoltre possibile che anche i vecchi modelli includano già queste novità, perlomeno per quanto riguarda i controller usciti dalla fabbrica da poco. Non sappiamo però come sarà possibile distinguere dalla confezione i modelli modificati da quelli in circolazione da tempo.

