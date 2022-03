WWE 2K22: svelati i dettagli della patch 1.04, ecco le novità

A poche ore dall'inizio dell'Accesso Anticipato di WWE 2K22, sono stati svelati i dettagli della patch 1.04 (1.004 su PS5) che dunque accompagna l'uscita del nuovo gioco di wrestling.

Stando alle note ufficiali, l'update risolve alcuni problemi di crash che si verificano in circostanze ben specifiche e quelli relativi alla sequenze d'ingresso di alcuni lottatori. Di seguito trovate l'elenco completo dei problemi risolti:

Può verificarsi un crash quando si interagisce con una scala in quanto si rompe e scompare.

Un giocatore può perdere il controllo del gioco, se una superstar è in piedi sul bordo del ring quando attiva la corsa.

Due problemi relativi all'ingresso di Charlotte Flair, uno che causava dei crash, l'altro che deformava il modello poligonale della lottatrice quando eseguiva determinate mosse alle spalle dell'avversario.

Il gioco potrebbe crashare quando viene caricato un WWE Championship personalizzato in un Ladder o TLC match.

Un match potrebbe non finire dopo aver eliminato l'ultima superstar durante un competizione Money in the Bank.

Il gioco potrebbe bloccarsi se più Superstar si riuniscono in un angolo della gabbia in un match Hell in a Cell.

WWE 2K22, un'immagine tratta dal gioco

WWE 2K22 sarà disponibile a partire sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dall'11 marzo 2022 e da domani, 8 marzo, in Accesso Anticipato.

Preordinando il gioco riceverete il Pacchetto Undertaker Immortale, che include tre versioni del celebre wrestler. Per saperne di più sul nuovo gioco di wrestling di 2K vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di WWE 2K22.