PS5 e Xbox Series X: una dirigente di EA apprezza moltissimo entrambe le console

Laura Miele, la Chief Studios Officer di Electronic Arts, ha parlato molto bene di PS5 e Xbox Series X, tessendone le lodi e disegnando un'immagine del futuro estremamente positiva. Secondo lei le nuove caratteristiche di entrambe le console rivoluzioneranno l'industria dei videogiochi.

Electronic Arts non è tra i publisher che temono gli effetti dell'impoverimento generale della popolazione, dovuto alla pandemia da coronavirus, sulle vendite delle due console di nuova generazione, che secondo alcuni potrebbero essere frenate dalle attuali ristrettezze. Secondo la Miele la situazione creata dal COVID-19 sta cambiando i media e il mondo dell'intrattenimento in generale e i lanci di PS5 e Xbox Series X aiuteranno a reinventare l'industria dei videogiochi.

La sua opinione è che le due console aiuteranno a creare nuove esperienze di gioco che immergeranno ancora di più i giocatori negli scenari che gli sono offerti. Ad esempio il nuovo Madden godrà di un'atmosfera ancora più coinvolgente grazie alle console di nuova generazione che hanno reso possibili alcuni accorgimenti prima impensabili.

Per quanto l'ottimismo della Miele possa essere coinvolgente, c'è da dire che finora quanto visto delle console di nuova generazione, EA Play 2020 compreso, è totalmente in linea con la generazione attuale, nonostante alcuni ovvi progressi grafici. Speriamo che, come dice lei, arrivino davvero delle innovazioni sostanziali, che latitano da anni, in particolare in ambito tripla A.