Pokémon Café Mix, il golfo di Napoli avvistato nel trailer

Sin dalla prima generazione di Pokémon, tutti gli allenatori italiani hanno continuato a sperare di vedere l'Italia fare capolino in uno dei titoli principali della serie: ogni regione di ogni generazione, difatti, prende spunto dalla conformazione fisico-geografica di un determinato paese. Pokémon Café Mix, anche se in piccolo, ha avverato questo sogno.

Pokémon Café Mix è uno dei nuovi titoli spin-off della serie Pokémon: Nintendo lo ha mostrato nel recente, piccolo evento noto come Pokémon Presents. Ora: il giocatore gestirà un piccolo locale, servendo bevande e dolci agli avventori (che saranno i mostriciattoli tascabili di Game Freak); ma ciò che più interessa è l'ambientazione. Sembra infatti che si tratti della città italiana di Napoli.

A convincervi basterà un fermo immagine al minuto 1:08 del trailer ufficiale di Pokémon Café Mix. Guardate a sinistra: sembra o non sembra il golfo di Napoli, con tanto di Vesuvio? Non siamo gli unici nella rete ad aver colto le somiglianze in questione; è innegabile, si tratta di Napoli. E così Pokémon Café Mix diventa il primo videogioco Pokémon con un riferimento tutto italiano, e ben notevole. D'accordo, Nintendo non ha scelto l'Italia come nuova Regione della generazione, ma non si può avere tutto nella vita. Magari, in futuro...

Per completezza vi riportiamo anche il trailer di Pokémon Café Mix: fateci sapere cosa ne pensate di questa osservazione, naturalmente nel campo dedicato ai commenti dell'articolo. E ricordate: minuto 1:08, oppure fate riferimento all'immagine. Un altro gradito ritorno nel mondo dei mostriciattoli tascabili è poi New Pokémon Snap.