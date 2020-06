Giochi Nintendo Switch: Ninjala e Fairy Tail nella settimana del 22 giugno 2020

La nuova settimana del 22 giugno 2020 è ufficialmente cominciata, anche su Nintendo Switch: cosa ne dite dunque di dare un'occhiata più da vicino a tutti i giochi Nintendo Switch degni di nota, in arrivo nei prossimi sette giorni? Vi abbiamo già proposto un articolo dedicato a quelli per PlayStation 4: ciò che è giusto è giusto.

L'atteso Ninjala debutterà su Nintendo Switch proprio questa settimana, precisamente il prossimo giovedì 25 giugno 2020. Siamo sicuri che già da allora i server faranno davvero fatica a contenere l'afflusso dei fan, che attendevano il rilascio già dallo scorso maggio 2020. "Ninjala è un gioco d'azione multiplayer che permette ai giocatori di creare armi usando gomme da masticare e di combattere secondo i dettami del metodo ninjutsu. Adattandosi a diversi tipi di scenari, i giocatori devono sfoggiare riflessi fulminei e grande abilità nel parkour per combattere gli avversari. Il gioco porta il mondo dei ninja in una nuova era tramite battaglie online". L'anteprima di Ninjala è già disponibile sulle nostre pagine.

Ma gli amanti di manga e anime giapponesi non avranno comunque di che lamentarsi, dato che è in arrivo su Nintendo Switch anche Fairy Tail. "Fairy Tail è un RPG di stampo nipponico incentrato sulla celebre e omonima serie di manga e anime, sviluppato da Gust e pubblicato da Koei Tecmo". Il provato di Fairy Tail e la sua anteprima sono rispettivamente già disponibili sulle nostre pagine, a questo punto non vi resta che attendere la recensione.

Ricordiamo infine tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nella settimana del 22 giugno 2020, ordinati nel loro bell'elenco con data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo, naturalmente!