PS5 e Xbox Series X: giochi di terze parti quasi identici secondo degli sviluppatori

I giochi di terze parti di PS5 e Xbox Series X saranno quasi identici. Questo è ciò che ha fatto intendere John Linneman di Digital Foundry con una dichiarazione fatta durante lo streaming celebrativo del milionesimo iscritto al canale YouTube della testata.

Linneman ha affrontato l'argomento proprio in relazione alla disparità di potenza tra le due console. Dopo aver ammesso di non aver avuto modo di provare PS5, ha svelato di aver parlato della questione con alcuni sviluppatori, che gli hanno detto di aspettarsi delle belle cose da PS5.

Linneman: "Finora non abbiamo potuto provare PS5, ma ne abbiamo parlato con degli sviluppatori... Credo che le persone saranno piacevolmente sorprese. Ho sentito delle ottime cose su PS5. It's not that triple, ma ci va vicino."

Per la cronaca, "It's not that triple" è un'espressione di difficile traduzione che cita Chad Warden, personaggio di YouTube che tirava sempre fuori ragioni assurde per dimostrare che PS3, o PS Triple come la chiamava lui, era migliore di Wii e Xbox 360.

Gli sviluppatori interpellati da Linneman hanno ragione? Probabilmente sì, nel senso che è difficile attendersi grosse differenze qualitative tra le versioni PS5 e Xbox Series X dalle terze parti. Qualcosa ci sarà, ma sarà difficile accorgersene, a meno di non fare analisi specifiche. Ma questo crediamo che fosse chiaro già dall'annuncio della potenza delle due console. A fare la differenza saranno le esclusive di peso, quando arriveranno.