Dragon Ball: Bunny Bulma torna nel cosplay di pocket.neko

Cominciamo alla grande una nuova giornata (quella di giovedì 8 ottobre 2020) proponendovi un cosplay recentissimo dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball. Esatto, proprio quel personaggio del manga (e dell'anime) di Akira Toriyama che ben conoscete, e che continua ad ispirare i fan.



La cosplayer pocket.neko ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio a Bunny Bulma: è una versione della ragazza apparsa giusto in un paio di capitoli ed episodi della prima serie di Dragon Ball, sufficienti però affinché si stampasse per bene nella memoria dei lettori / spettatori. I cosplayer le dedicano sempre molta attenzione, e quindi non è raro che prima o poi salti fuori un nuovo costume.



Questo costume in particolare, benché non eccellente in qualche aspetto preciso, testimonia una buona conoscenza del manga e un'ottima interpretazione del personaggio. Chiaramente pocket.neko non è la cosplayer più nota al mondo come Jessica Nigri, ma il suo è un lavoro di tutto rispetto. Ve lo proponiamo nell'immagine riportata poco più avanti, fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento.



