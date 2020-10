Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità: Urbosa e Zelda in 22 minuti di gameplay

Nel corso del live stream dalla Nintendo Treehouse, Nintendo ha mostrato ben 22 minuti di gameplay di Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità, in si sono viste in azione per la prima volta Urbosa e Zelda, oltre a Impa. Trovate il video in testa alla notizia.

Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il fato di Hyrule è in bilico. Guida le tue forze sul campo di battaglia e affronta la temibile calamità Ganon. La sopravvivenza del regno dipende da te...

Hyrule Warriors: L'era della calamità combina un gameplay all'insegna dell'azione e gli incantevoli paesaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per dare vita a una nuova e appassionante esperienza: