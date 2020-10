Pikmin 3 Deluxe: demo lanciata insieme a un video con 40 minuti di gameplay

Cosa c'è di nuovo? Che tu abbia già giocato a Pikmin 3 su Wii U o ti stia avventurando per la prima volta sul pianeta PNF-404, in Pikmin 3 Deluxe troverai tante nuove funzioni e modalità:

Il video di gameplay è stato mostrato nel corso di un live stream dalla Nintendo Treehouse . Guardandolo scoprirete tutte le novità introdotte nella nuova versione , assenti in quella originale uscita su Wii U. Leggiamole in breve:

Nintendo ha lanciato una demo ufficiale di Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch, accompagnandola con un video che mostra circa 40 minuti di gameplay (lo trovate in testa alla notizia). Chi giocherà la demo potrà trasferire i salvataggi alla versione finale del gioco. Inoltre, completando la demo si otterrà l'accesso immediato al livello di difficoltà "Ultra-Spicy" nel gioco completo.

Se vuoi prenderti una pausa dall'avventura principale, dedicati alle modalità aggiuntive che fanno il loro ritorno. Sfida un altro giocatore in Bingo o completa sfide uniche da solo o in coop nella modalità Missioni, che include tutti i DLC della versione per Wii U!